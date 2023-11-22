МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным. Минтранс заявил о наличии наработок для создания нового Ту-144

"Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию", — сказал он.

Кроме того, министр уточнил, что в осенне-зимний сезон авиакомпаниями на 108 туристических направлениях запланирована перевозка более 18 миллионов пассажиров, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого осенне-зимнего сезона.

Также на 63 из 108 туристических маршрутов предложение авиабилетов российскими авиакомпаниями равно или превышает предложения осенне-зимнего сезона прошлого года. А наибольший спрос фиксируется на следующих маршрутах: Калининград- Мурманск — рост более, чем в шесть раз, Новосибирск — Горно-Алтайск — рост в пять раз, Екатеринбург- Казань — рост в три с половиной раза, рассказал Савельев.