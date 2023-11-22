МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) открыла продажу билетов на новогодние праздники на свыше чем 8 тысяч поездов и прорабатывает назначение более 1 тысячи дополнительных составов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Россиян научили, как сэкономить в новогоднем Дубае

Он выступал в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"На период новогодних праздничных дней в продажу открыто предложение билетов на более чем 8 тысяч поездов. Кроме того, для обеспечения спроса "Федеральная пассажирская компания" прорабатывает назначение более 1 тысячи дополнительных поездов, что сделает объем перевозок сопоставимым с уровнем прошлого года", — рассказал глава Минтранса РФ.

Он добавил, что в рамках подготовки к работе в зимний период "Федеральная пассажирская компания" предусмотрела подготовку порядка 13 тысяч вагонов. Это на 700 вагонов выше плана прошлого года, заявил министр.

"В текущем зимнем туристическом сезоне пассажирам будет предложено воспользоваться 12 традиционно популярными туристическими поездами. Такими как "Зимняя сказка", "Величие Севера", "Серебряный маршрут" и другие",- также сообщил Савельев.

Он рассказал, что для расширения маршрутной сети и развития туризма будет назначен новый туристический поезд "Лыжная стрела" по маршруту Москва-Черкесск. Он связывает города Южного федерального округа и горнолыжные курорты Кавказа. Поезд будет курсировать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Савельев напомнил, что продолжает также курсировать электропоезд "Ласточка" Сочи-Гагра. Время в пути составляет три часа.