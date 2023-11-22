2023-11-22T15:59:50+03:00
2023-11-22T15:59:50+03:00
2023-11-22T15:59:50+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231122/842339160.html
ФАС одобрила доступ независимых СТО к технической документации автозаводов
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала справедливым предоставлять независимым станциям технического обслуживания доступ к документации автопроизводителей, это создаст... ПРАЙМ, 22.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, фас, авто
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/94/834439421.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/94/834439421.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/94/834439420.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/94/834439420.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/94/834439408.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/94/834439408.jpg
https://1prime.ru/gasoline/20231113/842249045.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала справедливым предоставлять независимым станциям технического обслуживания доступ к документации автопроизводителей, это создаст равные условия на рынке, следует из сообщения ведомства.
Согласно действующему законодательству, независимые сервисы не имеют права на техническую информацию автоконцернов. С просьбой уравнять ситуацию Союз автосервисов и Союз потребителей России обратились с письмом в ФАС.
"Указанное письмо поступило в ФАС России и находится на рассмотрении. По мнению службы, предоставление информации о ремонтных базах независимым сервисным станциям технического обслуживания транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров. Повышение прозрачности рынка автотехобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость”, — прокомментировали ситуации в ведомстве.