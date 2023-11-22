МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала справедливым предоставлять независимым станциям технического обслуживания доступ к документации автопроизводителей, это создаст равные условия на рынке, следует из сообщения ведомства. ФАС предупредила нефтекомпании Москвы о недопустимости роста цен на АЗС

Согласно действующему законодательству, независимые сервисы не имеют права на техническую информацию автоконцернов. С просьбой уравнять ситуацию Союз автосервисов и Союз потребителей России обратились с письмом в ФАС.

"Указанное письмо поступило в ФАС России и находится на рассмотрении. По мнению службы, предоставление информации о ремонтных базах независимым сервисным станциям технического обслуживания транспортных средств создаст равные условия для станций и официальных дилеров. Повышение прозрачности рынка автотехобслуживания за счет доступа к информации может оказать положительное влияние как на качество оказываемых услуг, так и на их стоимость”, — прокомментировали ситуации в ведомстве.