МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, упрощающий процедуру приватизации заброшенных причалов, перегрузочных комплексов и иных объектов в речных портах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Путин похвалил работу по развитию навигации по Волге

Документ был разработан Минтрансом России для ускоренного вовлечения в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений (в том числе причалов), перегрузочных комплексов и иного государственного или муниципального имущества в порту, которое не востребовано в качестве объектов инфраструктуры или находится в неудовлетворительном состоянии.

Закон допускает продажу объектов речного порта, находящихся в неудовлетворительном состоянии, способами, предусмотренными в законе о приватизации, – в том случае, если лицо, обладающее преимущественным правом покупки такого объекта, отказалось от этого права. Критерии, по которым будет определяться неудовлетворительное состояние или невостребованность портовых объектов, установит кабмин РФ.

Согласно закону, объекты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, будут выставляться на конкурс по стартовой цене 1 рубль. Задаток для участия в конкурсе составит 20% кадастровой стоимости объекта.

Договор купли-продажи объекта речного порта, находящегося в ненадлежащем состоянии, должен устанавливать срок его приведения в порядок — в пределах пяти лет. В случае невыполнения этой обязанности договор будет расторгнут, а сам объект возвращен в государственную или муниципальную собственность без возмещения собственнику его стоимости, включая неотделимые улучшения, и без компенсации понесенных расходов.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.