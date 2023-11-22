ПЕРМЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. В Ульяновской области пассажирский поезд Пермь — Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 человек, сообщили РЖД. РЖД намерены привлекать на работу иностранцев и осужденных

"В 14.49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", — сказано в сообщении компании.

Отмечается, что схода подвижного состава нет.

"По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются", — добавили в компании

По информации агентства РИА Новости, полученной в экстренных службах, столкновение было попутным.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин позднее сообщил, что серьезно в результате столкновения нет.

"По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам", — написал он в своем Telegram-канале.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Отмечается, что максимальное наказание — лишение свободы на два года.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Идет осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, планируется назначить ряд экспертиз. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и принять профилактические меры для усиления транспортной безопасности.

В РЖД рассказали, что столкновение произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции". Компания начала внутреннюю проверку, пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению пострадавших.