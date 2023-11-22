МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении, опубликованном в 17.40 по московскому времени.

Причины приостановки движения неизвестны.