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2023-11-22T17:50:06+03:00
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https://1prime.ru/transport/20231122/842343592.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Транспорт
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение... ПРАЙМ, 22.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост, автотранспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно прекращено, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — сказано в сообщении, опубликованном в 17.40 по московскому времени.
Причины приостановки движения неизвестны.