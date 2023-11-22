СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

О перекрытии движения сообщалось в 17.40 мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 17.56 мск.