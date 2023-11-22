2023-11-22T18:19:00+03:00
2023-11-22T18:20:28+03:00
2023-11-22T18:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231122/842343739.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. О... ПРАЙМ, 22.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970177.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970177.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970176.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970164.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/01/840970164.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое вечером в среду, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
О перекрытии движения сообщалось в 17.40 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении, опубликованном в 17.56 мск.