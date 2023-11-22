МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Поезду Адлер-Пермь, поврежденному в Ульяновской области, заменили локомотив, после проверки технического состояния вагонов состав отправился по маршруту, сообщили в РЖД. В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с тепловозом

"В 18.43 мск после замены повреждённого локомотива и проверки технического состояния вагонов поезд №354 Адлер – Пермь отправился по маршруту следования. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда", — говорится в сообщении.

По данным компании, в пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание.

По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь-Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. ЧП, согласно информации компании, произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции. РЖД проводят внутреннюю проверку и готовы взять на себя расходы по лечению, все пострадавшие получат компенсацию. Согласно информации губернатора Алексея Русских, пять пострадавших получили ушибы мягких тканей, им помогли на месте. В минздраве региона отмечали, что пострадавшие не нуждаются в госпитализации.