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Поезд в Ульяновской области отправился по маршруту после замены локомотива
Транспорт
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Поезду Адлер-Пермь, поврежденному в Ульяновской области, заменили локомотив, после проверки технического состояния вагонов состав отправился по маршруту, сообщили в РЖД. "В 18.43... ПРАЙМ, 22.11.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Поезду Адлер-Пермь, поврежденному в Ульяновской области, заменили локомотив, после проверки технического состояния вагонов состав отправился по маршруту, сообщили в РЖД.
"В 18.43 мск после замены повреждённого локомотива и проверки технического состояния вагонов поезд №354 Адлер – Пермь отправился по маршруту следования. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда", — говорится в сообщении.
По данным компании, в пути следования организовано эстафетное медицинское сопровождение. Пассажиры обеспечены всем необходимым. По прибытии поезда на станцию Бугульма будет организовано питание.
По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь-Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. ЧП, согласно информации компании, произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции. РЖД проводят внутреннюю проверку и готовы взять на себя расходы по лечению, все пострадавшие получат компенсацию. Согласно информации губернатора Алексея Русских, пять пострадавших получили ушибы мягких тканей, им помогли на месте. В минздраве региона отмечали, что пострадавшие не нуждаются в госпитализации.