МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Норвегия вслед за Финляндией может принять решение о закрытии границы с Россией. Соответствующее заявление, как передает TV2, сделал конференции картеля LO Stats премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре. "Это катастрофа". Финляндия начала подсчет убытков от закрытия границ

Главу правительства спросили, уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией.

"Если потребуется", — ответил он.

По словам Стёре, в Осло внимательно следят за ситуацией вокруг границы с Россией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Власти Финляндии решили на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией только один контрольно-пропускной пункт — самый северный КПП Райя-Йоосепи. Он станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.

Ранее правительство республики заявило, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Первоначально были закрыты четыре пункта пропуска из восьми.