2023-11-23T03:46:48+03:00
2023-11-23T03:46:48+03:00
2023-11-23T03:46:48+03:00
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https://1prime.ru/transport/20231123/842346420.html
Норвегия вслед за Финляндией может закрыть границу с Россией
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Норвегия вслед за Финляндией может принять решение о закрытии границы с Россией. Соответствующее заявление, как передает TV2, сделал конференции картеля LO Stats премьер-министр... ПРАЙМ, 23.11.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, норвегия, финляндия, россия, граница, российско-финская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Норвегия вслед за Финляндией может принять решение о закрытии границы с Россией. Соответствующее заявление, как передает TV2, сделал конференции картеля LO Stats премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.
Главу правительства спросили, уместно ли последовать примеру финнов и закрыть границу с Россией.
"Если потребуется", — ответил он.
По словам Стёре, в Осло внимательно следят за ситуацией вокруг границы с Россией как в Финляндии, так и в Эстонии.
Власти Финляндии решили на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией только один контрольно-пропускной пункт — самый северный КПП Райя-Йоосепи. Он станет единственным пунктом на сухопутной границе, где будут принимать заявления о предоставлении убежища.
Ранее правительство республики заявило, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Первоначально были закрыты четыре пункта пропуска из восьми.