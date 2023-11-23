СТАМБУЛ, 23 ноя — ПРАЙМ. Потерпевший крушение у берегов Турции на прошлой неделе сухогруз Kafkametler предназначался для перемещения по рекам, а не по морям, судну требовался ремонт, заявил газете Sabah глава Ассоциации капитанов дальнего плавания и инженеров Измира Йигит Айкурт. Турция получит платформу для переработки газа в Черном море, пишут СМИ

Kafkametler затонул 19 ноября после шторма в турецкой провинции Зонгулдак после столкновения с волнорезом в порту Эрегли. Как отмечало Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), тела двоих членов экипажа обнаружили 23 ноября на побережье, десять человек до сих пор не найдены.

"Севшее на мель судно не тонет, а Kafkametler это речное судно — узкое (12 метров) и длинное (88 метров). Сухогруз сошел с верфи в 1992 году, а толщина металла со временем уменьшается. Это судно должно было ходить по рекам, оно не идет ни в какое сравнение с судами для морей и океанов. Поэтому необходимы проверки таких судов компаниями и руководством портов, перед выходом в море в ураган необходимо оформлять специальный документ", — пояснил Айкурт

По его словам, во время шторма корабль впал в неконтролируемый дрейф и ударился о волнорез. Капитан уточнил, что в течение трех-пяти минут, за которые надо было принимать какие-либо решения, спустить спасательные шлюпки было невозможно.