МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.