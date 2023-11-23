2023-11-23T19:53:37+03:00
2023-11-23T19:53:37+03:00
2023-11-23T19:53:37+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231123/842359306.html
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 23.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970064.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970064.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970063.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970063.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970051.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84097/00/840970051.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.