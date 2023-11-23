МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение перекрыли в четверг в 19.46 мск. Причины не назывались.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении