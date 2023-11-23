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Крымский мост открыли для движения транспорта
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту... ПРАЙМ, 23.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, он оставался закрытым более часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в четверг в 19.46 мск. Причины не назывались.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении