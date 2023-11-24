МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россия в ближайшем будущем сможет обеспечить спрос на электромобили в странах ЕАЭС, такое производство будет широко распространено и в других странах союза, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. Правительство подготовит предложения по стимулированию спроса на электрокар

"Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворить спрос на электромобили за счет собственного производства. Хочу сказать, что здесь (на выставке, — ред.) представлены электромобили российские, в Казахстане тоже начинает развиваться это производство, думаю, что оно широко будет распространено", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, могут ли российские электромобили в скором времени появиться на дорогах стран ЕАЭС.

В пятницу вице-премьер РФ вместе с коллегами по Совету ЕЭК осмотрел выставку российских электромобилей на ВДНХ.

"На одном одном из наших недавних заседаний Совета ЕЭК наши коллеги по ЕАЭС подняли вопрос о продлении нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей на территорию ЕАЭС. В результате мы сейчас месяц назад приняли решение о продлении ее еще на два года. Но вместе с тем мы решили показать коллегам те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в России", — сообщил он.

Оверчук предположил, что, когда через два года ЕЭК вновь вернется к этому вопросу, "вполне возможно, что обнуление пошлины мы продлевать не будем".

В пятницу на ВДНХ в Москве в кулуарах выставки-форума "Россия" прошло очередное заседание совета Евразийской экономической комиссии, которое провел председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук. По его словам, участники встречи выразили искренний интерес к экспозиции выставки "Россия" и осмотрели павильоны российских регионов.

В заседании приняли участие члены Совета ЕЭК: вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко; заместитель перемьер-Министра Республики Казахстан Серик Жумангарин; первый заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев; председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.