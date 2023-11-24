2023-11-24T14:37:02+03:00
2023-11-24T14:37:02+03:00
2023-11-24T14:37:02+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231124/842366100.html
Оверчук заявил, что не против пересесть за руль отечественного электрокара
Транспорт
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Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что не возражает пересесть за руль электромобиля "Москвич", произведенного в России, передает агентство РИА Новости. "Почему нет?", — ответил... ПРАЙМ, 24.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, выставка, москвич 3е
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что не возражает пересесть за руль электромобиля "Москвич", произведенного в России, передает агентство РИА Новости.
"Почему нет?", — ответил Оверчук на вопрос журналиста о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля.
Оверчук отметил, что модель электромобиля очень красивая, однако оценить салон он пока что не успел.
Ранее вице-премьер провел заседание Совета Евразийской экономической комиссии на выставке — форуме "Россия" и осмотрел экспозицию российских электромобилей, включая Evolute i-JET, "Москвич 3e", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, LADA E-Largus, "ГАЗель e-NN", EVM PRO и ENEVA.