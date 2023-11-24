МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что не возражает пересесть за руль электромобиля "Москвич", произведенного в России, передает агентство РИА Новости. "Москвич" в перспективе планирует поставлять свои автомобили за рубеж

"Почему нет?", — ответил Оверчук на вопрос журналиста о том, готов ли он сам пересесть за руль этого автомобиля.

Оверчук отметил, что модель электромобиля очень красивая, однако оценить салон он пока что не успел.

Ранее вице-премьер провел заседание Совета Евразийской экономической комиссии на выставке — форуме "Россия" и осмотрел экспозицию российских электромобилей, включая Evolute i-JET, "Москвич 3e", ENEVA, Evolute i-SKY и Evolute i-JOY, LADA E-Largus, "ГАЗель e-NN", EVM PRO и ENEVA.