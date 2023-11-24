МОСКВА, 24 — ноя — ПРАЙМ. В Москве с 1 декабря депозитная стоимость транспортной карты "Тройка" увеличится до 150 рублей, а разблокировка карты для поездок по Московским центральным диаметрам будет стоить 198 рублей, следует из сообщения на официальном портале мэра и правительства Москвы. В 2023 году в продажу поступят миллионы карт "Тройка" с российским чипом

"С 1 декабря меняется залоговая стоимость транспортной карты "Тройка". Теперь она составит 150 рублей. Эту сумму можно вернуть, сдав исправную карту в кассу. Кроме того, изменятся правила разблокировки "Тройки" для поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД). За это необходимо будет заплатить 198 рублей — стоимость билета шести железнодорожных зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок", — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пассажиры, которые соблюдают правила использования карты, не заметят никаких изменений. Если карта не приложена к турникету или валидатору при входе и выходе со станции МЦД, она будет заблокирована, а для разблокировки нужно будет обратиться в железнодорожные кассы.