МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции "Россия в движении" на ВДНХ. Гражданская авиация набирает обороты, заявил Мишустин

"Следующий год мы 25 (миллиардов рублей направим на субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России)", — сказал он.

Министр отметил, что в текущем году объем субсидии составит около 60 миллиардов рублей.