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2023
https://1prime.ru/transport/20231125/842372172.html
Российские авиакомпании получат 25 миллиардов рублей субсидий в 2024 году
Транспорт
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Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках открытия... ПРАЙМ, 25.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, минтранс рф, субсидирование авиакомпаний, виталий савельев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции "Россия в движении" на ВДНХ.
"Следующий год мы 25 (миллиардов рублей направим на субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России)", — сказал он.
Министр отметил, что в текущем году объем субсидии составит около 60 миллиардов рублей.