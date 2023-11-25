МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров ожидает в ближайшее время принятия правительством РФ решения по концепции проекта по высокоскоростному железнодорожному движению. В Минтрансе раскрыли, когда станут известны точные сроки запуска ВСМ

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва — Санкт- Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.

"На сегодняшний момент идет обсуждение по высокоскоростному движению. Готовится финансовая модель проекта. В ближайшее время правительством должно быть принято решение по концепту", — сказал Белозеров журналистам в кулуарах выставки "Россия".