2023-11-25T11:39:11+03:00
2023-11-25T11:39:11+03:00
2023-11-25T11:39:11+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231125/842372343.html
Глава РЖД рассказал о сроках принятия властями решения по концепции ВСМ
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Гендиректор РЖД Олег Белозеров ожидает в ближайшее время принятия правительством РФ решения по концепции проекта по высокоскоростному железнодорожному движению. Высокоскоростной... ПРАЙМ, 25.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, правительство рф, всм москва — санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/83664/63/836646384.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83664/63/836646384.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83664/63/836646383.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83664/63/836646383.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83664/63/836646382.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83664/63/836646382.jpg
https://1prime.ru/government/20230825/841572047.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров ожидает в ближайшее время принятия правительством РФ решения по концепции проекта по высокоскоростному железнодорожному движению.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва — Санкт- Петербург. Ее стоимость оценивается в 1,7 триллиона рублей, но говорилось и о планах создания целой сети ВСМ.
"На сегодняшний момент идет обсуждение по высокоскоростному движению. Готовится финансовая модель проекта. В ближайшее время правительством должно быть принято решение по концепту", — сказал Белозеров журналистам в кулуарах выставки "Россия".