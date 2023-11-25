МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Газпромбанк готов инвестировать в расширение Восточного полигона

"В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 миллиона тонн, к 2030 году должны выйти на 210 (миллионов тонн), но это минимальная планка, потому что вместе с Виталием Геннадьевичем (Савельевым, министром транспорта РФ) отрабатывали сейчас тему — еще повысить до 255 (миллионов тонн)", — сказал он журналистам в ходе пресс-подхода на открытии экспозиции "Россия в движении".

РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.