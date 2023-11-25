2023-11-25T14:02:40+03:00
2023-11-25T14:02:40+03:00
2023-11-25T14:02:40+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231125/842372621.html
Белоусов раскрыл планы по увеличению провозной мощности Восточного полигона
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "В 2024 году в... ПРАЙМ, 25.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, восточный полигон, провозная мощность, андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/42/842254209.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/42/842254209.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/42/842254208.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/42/842254208.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/41/842254196.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/41/842254196.jpg
https://1prime.ru/banks/20231115/842273645.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Вопрос увеличения провозной мощности Восточного полигона до 255 миллионов тонн к 2030 году рассматривается, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В 2024 году в соответствии с указом президента выходим на провозную мощность 180 миллиона тонн, к 2030 году должны выйти на 210 (миллионов тонн), но это минимальная планка, потому что вместе с Виталием Геннадьевичем (Савельевым, министром транспорта РФ) отрабатывали сейчас тему — еще повысить до 255 (миллионов тонн)", — сказал он журналистам в ходе пресс-подхода на открытии экспозиции "Россия в движении".
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн со 158 миллионов тонн в 2022 году. Холдинг РЖД ведет предпроектные работы и по третьему этапу. Он разделен на подэтапы, исходя из прогноза увеличения грузооборота. Первый предполагает рост провозной способности до 197 миллионов тонн.