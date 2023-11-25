СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. В случае провокации в отношении Крымского моста киевский режим ждут неминуемые последствия, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В Европарламенте извинились за пост в Х с российским Крымом

Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с угрозами "уничтожения Крымского моста" и пообещал от имени украинских властей Крыму "много сюрпризов".

"Не пугай других, самому страшно не будет. Наша современная жизнь полна сюрпризов и мы готовы морально и технически к любому развитию событий. А вот киевскому режиму стоило бы задуматься о неминуемых последствиях", — сказал парламентарий.

Он отметил, что такие заявления лишь убеждают в правоте по "полному и безоговорочному уничтожению украинского режима".