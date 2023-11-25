2023-11-25T14:17:34+03:00
2023-11-25T14:17:34+03:00
2023-11-25T14:17:34+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231125/842372665.html
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В случае провокации в отношении Крымского моста киевский режим ждут неминуемые последствия, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее... ПРАЙМ, 25.11.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, крымский мост, госдума, михаил шеремет
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427179.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427176.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/71/832427173.jpg
https://1prime.ru/media/20231121/842330496.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. В случае провокации в отношении Крымского моста киевский режим ждут неминуемые последствия, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с угрозами "уничтожения Крымского моста" и пообещал от имени украинских властей Крыму "много сюрпризов".
"Не пугай других, самому страшно не будет. Наша современная жизнь полна сюрпризов и мы готовы морально и технически к любому развитию событий. А вот киевскому режиму стоило бы задуматься о неминуемых последствиях", — сказал парламентарий.
Он отметил, что такие заявления лишь убеждают в правоте по "полному и безоговорочному уничтожению украинского режима".