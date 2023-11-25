МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. На границе России и Литвы в Калининградской области образовалась очередь из грузовых машин, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. В Калининградской области придумали, что делать с релокантами

"На российско-литовском участке границы в Калининградской области скапливается очередь. 25 ноября перед МАПП "Чернышевское" на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств", — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что 25 фур, уже оформленных калининградскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. По данным ФТС, причиной является "замедленная работа литовских коллег".

За прошедшие сутки они приняли всего 58 машин", — рассказали в ведомстве.

"Официальных разъяснений от литовской стороны не поступало. Калининградская областная таможня рекомендует учитывать данную информацию", — рассказали таможенники.

Накануне власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили о неизбежных экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска на границе с РФ.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал агентству РИА Новости, что возможное закрытие пограничного перехода "Кибартай" (с российской стороны — "Чернышевское") стало бы грубым нарушением транзитных обязательств Литвы.

МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было 4 — прибалтийские соседи закрыли в 2022 году.