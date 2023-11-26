КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — ПРАЙМ. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 145 машин, 120 из них ждут оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, литовская сторона работает медленно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. Фуры стоят в 16-км очереди в Словакии из-за протеста польских перевозчиков

"Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — отметили в таможне.

Как ранее сообщали в учреждении "Росгранстрой", ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – международный автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" (на литовской стороне — "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.

Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке границы в Калининградской области автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" не фиксировались с конца октября.