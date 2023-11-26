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Очередь из фур в Литву из Калининградской области выросла до 145 машин
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Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 145 машин, 120 из них ждут оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, литовская сторона... ПРАЙМ, 26.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, литва, калининград
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — ПРАЙМ. Очередь из фур, ожидающих выезда в Литву из Калининградской области, составила 145 машин, 120 из них ждут оформления, 25 находятся на нейтральной полосе, литовская сторона работает медленно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.
"Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно", — отметили в таможне.
Как ранее сообщали в учреждении "Росгранстрой", ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – международный автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" (на литовской стороне — "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе. К тому же пропуск транспорта существенно снижен. Желающих пересечь границу больше, чем возможность или желание сопредельного государства принять транспорт.
Скопления автомобилей на единственном действующем на российско-литовском участке границы в Калининградской области автомобильном пункте пропуска "Чернышевское" не фиксировались с конца октября.