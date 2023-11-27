МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьев, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы, следует из сообщения Росавиации. Число рейсов с Сахалина в Москву увеличат в новогодние праздники

В субботу, 25 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в столице ожидается "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, что составил половину месячной нормы.

"На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов — из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями", — рассказали в Росавиации.

В ведомстве добавили, что столичные воздушные гавани за сутки закрывали полосы для очисток 26 раз. Согласно сообщению, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский с шести часов утра закрыт для чистки взлетно-посадочной полосы.