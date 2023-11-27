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В московских аэропортах задержали более 50 рейсов
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Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьев, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы, следует из... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, новости, аэропорт, москва, рейсы, зима, росавиация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Свыше 50 рейсов задержали из-за непогоды в московских аэропортах, Шереметьев, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский закрыли на чистку полосы, следует из сообщения Росавиации.
В субботу, 25 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в столице ожидается "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков, что составил половину месячной нормы.
"На этом фоне были кратковременно задержаны на вылет 28 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, 26 рейсов — из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями", — рассказали в Росавиации.
В ведомстве добавили, что столичные воздушные гавани за сутки закрывали полосы для очисток 26 раз. Согласно сообщению, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, Жуковский с шести часов утра закрыт для чистки взлетно-посадочной полосы.