МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания. "Дочка" РЖД назначит дополнительные поезда на новогодние праздники

Накануне из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.

"Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае… В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", — говорится в сообщении.