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https://1prime.ru/transport/20231127/842377055.html
В РЖД заявили о задержке поездов на Черноморском побережье
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РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания. Накануне из-за непогоды произошло отключение... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, черное море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. РЖД устраняют последствия стихии на Черноморском побережье, задерживается порядка 50 пассажирских поездов, сообщила компания.
Накануне из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.
"Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае… В пути следования задерживается порядка 50 пассажирских поездов. Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", — говорится в сообщении.