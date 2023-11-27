МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В Москве цены на такси резко выросли из-за сильного снегопада, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале. Россиянам пояснили, когда они могут потерять доступ к "Яндекс Такси"

По данным телеканала, одна жительница рассказала, что за 25-минутную поездку ей пришлось заплатить 1,6 тысяч рублей, а в некоторых районах предлагали заплатить тысячу рублей всего за восемь минут поездки.

"В такую погоду 60 процентов не выезжают таксистов. Зачем? Есть пословица "игра свеч не стоит". Сегодня кто выйдет в такую погоду?" — рассказал телеканалу один из водителей такси. Кроме того, на дорогах складывается опасная ситуация, которая может привести к большому количеству аварий.

Ранее Московский департамент транспорта призвал москвичей отложить поездки на личном транспорте из-за затруднений на дорогах. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о приросте снежного покрова к утру понедельника до 16 сантиметров, а также сообщил об увеличении еще на четыре сантиметра к утру вторника 28 ноября.