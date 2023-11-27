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В Москве цены на такси взлетели до максимума
Транспорт
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В Москве цены на такси резко выросли из-за сильного снегопада, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале. По данным телеканала, одна жительница рассказала, что за 25-минутную поездку... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, такси, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В Москве цены на такси резко выросли из-за сильного снегопада, пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным телеканала, одна жительница рассказала, что за 25-минутную поездку ей пришлось заплатить 1,6 тысяч рублей, а в некоторых районах предлагали заплатить тысячу рублей всего за восемь минут поездки.
"В такую погоду 60 процентов не выезжают таксистов. Зачем? Есть пословица "игра свеч не стоит". Сегодня кто выйдет в такую погоду?" — рассказал телеканалу один из водителей такси. Кроме того, на дорогах складывается опасная ситуация, которая может привести к большому количеству аварий.
Ранее Московский департамент транспорта призвал москвичей отложить поездки на личном транспорте из-за затруднений на дорогах. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о приросте снежного покрова к утру понедельника до 16 сантиметров, а также сообщил об увеличении еще на четыре сантиметра к утру вторника 28 ноября.