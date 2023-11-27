МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отменных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут вернуть или обменять билеты без допсборов и плат, сообщила компания. В РЖД заявили о задержке поездов на Черноморском побережье

В воскресенье из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на Черноморском побережье приостановлено.

"Стихия повлияла на движение 21 поезда формирования АО "ФПК", 3 из них прибыли в конечные пункты, 4 поезда отменены. Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат", — говорится в сообщении ФПК.