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В ФПК разрешили вернуть билеты на поезда на Черноморском побережье
Транспорт
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Пассажиры задержанных и отменных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут вернуть или обменять билеты без... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, фпк, билеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Пассажиры задержанных и отменных из-за стихии на Черноморском побережье поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут вернуть или обменять билеты без допсборов и плат, сообщила компания.
В воскресенье из-за непогоды произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на Черноморском побережье приостановлено.
"Стихия повлияла на движение 21 поезда формирования АО "ФПК", 3 из них прибыли в конечные пункты, 4 поезда отменены. Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат", — говорится в сообщении ФПК.