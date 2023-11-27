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https://1prime.ru/transport/20231127/842380578.html
В Черном море около 40 судов ожидают захода в Новороссийск
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Около 40 судов ожидают захода в Новороссийск в акватории Черного моря, где судоходство временно ограниченно из-за непогоды, следует из данных сервиса для отслеживания судов... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, новости, новороссийск, шторм, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Около 40 судов ожидают захода в Новороссийск в акватории Черного моря, где судоходство временно ограниченно из-за непогоды, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic.
Ранее Росморречфлот сообщил, что судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черного моря ограничено из-за непогоды. Перевозки по Керченской морской переправе последние сутки также не осуществлялись в связи со штормом. На 27 ноября штормовое предупреждение сохраняется, отметили Росморречфлоте.
Всего, по данным сервиса, в прибрежной части черноморского побережья находится более 70 судов, из которых большая часть направляется в Новороссийск и Тамань.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.