МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Около 40 судов ожидают захода в Новороссийск в акватории Черного моря, где судоходство временно ограниченно из-за непогоды, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов

Ранее Росморречфлот сообщил, что судоходство в акватории и на подходах к основным морским портам Черного моря ограничено из-за непогоды. Перевозки по Керченской морской переправе последние сутки также не осуществлялись в связи со штормом. На 27 ноября штормовое предупреждение сохраняется, отметили Росморречфлоте.

Всего, по данным сервиса, в прибрежной части черноморского побережья находится более 70 судов, из которых большая часть направляется в Новороссийск и Тамань.

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.