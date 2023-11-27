МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября, изменения можно произвести в пределах 24 часов, сообщила компания. В ФПК разрешили вернуть билеты на поезда на Черноморском побережье

"Информация для пассажиров, вылетающих из Сочи: "Аэрофлот" в связи с затруднённой транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете", — говорится в сообщении.