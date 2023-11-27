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2023-11-27T14:35:37+03:00
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2023
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"Аэрофлот" предложил пассажирам бесплатно перенести дату вылета из Сочи
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. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября, изменения... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, самолет
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи неблагоприятными метеоусловиями и их последствиями предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября, изменения можно произвести в пределах 24 часов, сообщила компания.
"Информация для пассажиров, вылетающих из Сочи: "Аэрофлот" в связи с затруднённой транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагает пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета. Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете", — говорится в сообщении.