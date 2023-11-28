МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Завод "Уральские локомотивы" (подконтролен "Синара-транспортные машины", СТМ) передал Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД) первые четыре состава полностью российского аналога электропоезда "Ласточка", сообщила головная компания холдинга – "Синара". На Урале построили первый полностью российский электропоезд "Ласточка"

"Двадцать седьмого ноября завод направил заказчику четыре электропоезда – первую партию из 12 машин, запланированных к поставке в 2023 году. Они выйдут на регулярные маршруты Свердловской железной дороги в рамках подконтрольной эксплуатации", — говорится в сообщении группы "Синара" во вторник.

Новый электропоезд ЭС104 — модель новой так называемой "Ласточки" полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов. Здесь 416 мест (в прошлой "Ласточке", построенной СТМ вместе с немецким концерном Siemens на заводе "Уральские локомотивы", было 346 посадочных мест). Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду. Спинки не откидываются. Мест друг напротив друга нет.

Интерьер салона выполнен в светло-сером цвете, сиденья в темно-серых и светло-серых тонах. Есть usb-разъемы для зарядных устройств. Предусмотрено отдельное регулирование температуры для каждого вагона. Одной из "фишек" новой "Ласточки" стало большее число туалетов – три вместо двух в ее предшественнице, построенной в партнерстве с Siemens.

Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Он также называл новый поезд "Ласточка 2.0".

Первые новые российские "Ласточки" должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 таких поезда. Компания планируют запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.

ЭС104 — базовая платформа для линейки скоростных электропоездов нового поколения. Инженеры "Уральских локомотивов" в настоящее время разрабатывают несколько модификаций: двухсистемный электропоезд серии ЭС105, гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей ЭС105А, электропоезд для городов с высоким пассажиропотоком ЭС106, двухэтажный электропоезд ЭС106Д.