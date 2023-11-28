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2023
https://1prime.ru/transport/20231128/842391325.html
Минтранс сообщил о возобновлении перевалки грузов в портах Крыма
Транспорт
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Перевалка грузов в портах крымского побережья восстановилась в связи с нормализацией погодных условий, заявила пресс-служба Министерства транспорта России. "Порты крымского... ПРАЙМ, 28.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, минтранс, крым, грузы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Перевалка грузов в портах крымского побережья восстановилась в связи с нормализацией погодных условий, заявила пресс-служба Министерства транспорта России.
"Порты крымского побережья, где ветер стих до безопасных значений 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, возобновили перевалку грузов", — отметили в ведомстве.
Согласно сообщению, после двух суток простоя с утра 28 ноября возобновила свою работу Керченская паромная переправа.
Ранее на полуостров Крым обрушился средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.