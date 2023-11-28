МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Перевалка грузов в портах крымского побережья восстановилась в связи с нормализацией погодных условий, заявила пресс-служба Министерства транспорта России. В нескольких регионах России предупредили о штормовом ветре

"Порты крымского побережья, где ветер стих до безопасных значений 6-11 м/сек, порывами до 14 м/сек, возобновили перевалку грузов", — отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, после двух суток простоя с утра 28 ноября возобновила свою работу Керченская паромная переправа.

Ранее на полуостров Крым обрушился средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.