2023-11-28T20:22:33+03:00
2023-11-28T20:22:33+03:00
2023-11-28T20:22:33+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231128/842399501.html
Украинские перевозчики начали свои протесты на границе с Польшей
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украинские водители начали ответные протесты на границе с Польшей, сообщила радиостанция RMF FM. "Огромные пробки в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике. Причиной... ПРАЙМ, 28.11.2023
право, общество , транспорт, бизнес, новости, в мире, украина, польша, граница, протесты
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/74/835597477.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/74/835597477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/74/835597476.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/74/835597476.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/74/835597464.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/74/835597464.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украинские водители начали ответные протесты на границе с Польшей, сообщила радиостанция RMF FM.
"Огромные пробки в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике. Причиной стала блокада, которую в ответ на простест польских водителей начали перевозчики с Украины", — говорится в сообщении.
Как отмечает источник, акции проходят мирно, организаторы не скрывают, что протесты организованы в ответ на блокировку польскими водителями.
Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.