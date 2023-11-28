ВАРШАВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Украинские водители начали ответные протесты на границе с Польшей, сообщила радиостанция RMF FM.

"Огромные пробки в Пшемысле и на подъездном пути к приграничной Медике. Причиной стала блокада, которую в ответ на простест польских водителей начали перевозчики с Украины", — говорится в сообщении.

Как отмечает источник, акции проходят мирно, организаторы не скрывают, что протесты организованы в ответ на блокировку польскими водителями.

Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.