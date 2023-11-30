МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Счетная палата предложила включить местные маршруты в программы субсидирования авиаперевозок, следует из материалов контрольного ведомства по итогам аудита реализации мер господдержки развития малой авиации в 2022-2023 годах. Минтранс назвал объем перевозок авиакомпаниями за десять месяцев

Как сообщили аудиторы, в 2022-2023 годах на реализацию мер господдержки малой авиации было направлено более 100 миллиардов рублей. При этом основной объем финансирования (52 миллиарда рублей) составляют бюджетные средства на предоставление субсидий авиакомпаниям на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам.

"Вместе с тем софинансирование местных авиаперевозок из федерального бюджета не предусмотрено. Поддержка, осуществляемая за счет региональных бюджетов, недостаточна. В связи с этим Счетная палата предложила скорректировать действующие программы субсидирования и включить в них местные маршруты", — отмечают аудиторы.

Кроме того, по их мнению, корректировки требуют и правила предоставления субсидий на осуществление воздушных перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа. Помимо этого аудиторы установили, что в проверяемом периоде субсидировались маршруты, которые на протяжении ряда лет были обеспечены устойчивым пассажиропотоком на коммерческой основе. "По мнению Счетной палаты, субсидирование подобных маршрутов не способствует развитию новых социально значимых направлений", — говорится в материалах.

Счетная палата проинформировала об итогах проверки главу государства, а также направила письмо в правительство Российской Федерации с предложениями по совершенствованию реализуемых мер господдержки и дальнейшему развитию регионального и местного авиасообщения.