МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала незаконной позицию болгарских властей, запретивших пролет самолета, на борту которого она находилась, над территорией страны. Захарова рассказала о кознях в отношении России перед СМИД ОБСЕ

"Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолёте — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя", — рассказала она.

Борт главы МИД Сергея Лаврова в ночь на четверг прибыл в Северную Македонию, он пролетел через Грецию. Изначально планировалось, что маршрут пройдет через Болгарию, она предварительно выдала разрешение на полет.

"Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было", — отметила Захарова.

По ее словам, в данном случае речь идет "не просто о глупости, а об опасной глупости какого-то интригана во властных структурах Болгарии".

Захарова подчеркнула, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года. Документ предписывает понимать под территорией государства "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды", причем воздушное пространство в термин "территория" не входит. "В связи с этим действие и без того незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию государства", — указала она.

"Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет. Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ?" — отметила Захарова.