ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал граждан страны отказаться от визитов Россию, так как граница может закрытться. В Эстонии оценили последствия мира на Украине на условиях России

Власти Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов в полночь 30 ноября закрыли на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.

По словам Цахкны, на фоне ситуации на границе Финляндии с Россией, Таллин не исключает, что при необходимости примет аналогичные меры.

"В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть", — отметил он в четверг в ходе пресс-конференции правительства.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, так как миграционное давление на границу пока не требует этого.