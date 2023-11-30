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В Эстонии призвали жителей страны не посещать Росиию
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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал граждан страны отказаться от визитов Россию, так как граница может закрытться. Власти Финляндии из-за неконтролируемого прибытия... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, ес, россия, эстония, российско-эстонская граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в четверг призвал граждан страны отказаться от визитов Россию, так как граница может закрытться.
Власти Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов в полночь 30 ноября закрыли на две недели все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.
По словам Цахкны, на фоне ситуации на границе Финляндии с Россией, Таллин не исключает, что при необходимости примет аналогичные меры.
"В связи с этим хочу сказать нашим жителям, что, если Эстония закроет границы, те, кто будет находиться на российской стороне, обратно попасть не смогут. Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть", — отметил он в четверг в ходе пресс-конференции правительства.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, так как миграционное давление на границу пока не требует этого.