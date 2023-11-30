МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) увеличит количество рейсов между Симферополем и Москвой в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе компании. "Дочка" РЖД назначит дополнительные поезда на новогодние праздники

"Гранд Сервис Экспресс" увеличивает на новогодних праздниках количество рейсов дополнительного поезда "Таврия" №175/176 по маршруту Симферополь – Москва (Павелецкий вокзал). Поезд будет отправляться из Москвы в дополнительные даты 25, 26 декабря и 12 января в 0.55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18.10. Из Симферополя поезд будет отправляться в дополнительные даты 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01.25 и прибывать в Москву на следующий день в 14.26", – говорится в сообщении.

В ГСЭ добавили, что поезд будет преимущественно состоять из плацкартных вагонов, также в составе будут купейные одноэтажные вагоны. Поезд проследует через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань.

"Продажа билетов в указанные даты будет открыта в ближайшее время", – заключили в компании.

Ранее билеты на поезд №175/176 можно было приобрести только на 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 отправлением из Симферополя и 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января отправлением из Москвы.