МИНСК, 30 ноя — ПРАЙМ. Запуск единой системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в Союзном государстве Белоруссии и России планируется осуществить до 1 октября 2024 года, сообщила пресс-служба Парламентского собрания Союза двух стран. Правительство выступило против идеи отмены штрафов за забытые права и ОСАГО

Согласно сообщению на сайте собрания, в Минске состоялось заседание комиссии собрания по законодательству и регламенту, на котором рассмотрен порядок принятия правовых документов в Белоруссии и России, направленных на реализацию модельного законодательного акта о системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства.

" Министерству финансов Республики Беларусь, министерству финансов Российской Федерации, Белорусскому бюро по транспортному страхованию и Российскому Союзу Автостраховщиков предложено приять меры по завершении выполнения предусмотренных законодательством процедур по согласованию и внесению указанных проектов нормативных правовых актов на рассмотрение", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что "запуск единой системы ОСАГО в Союзном государстве планируется осуществить до 1 октября 2024 года".

Согласно сообщению, модельный законодательный акт о системе ОСАГО владельцев транспортных средств Союзного государства принят на сессии Парламентского собрания и предусматривает создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства. По представленной депутатам информации, в настоящее время в Белоруссии и России ведется подготовка нормативных правовых актов, направленных на его реализацию.