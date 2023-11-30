МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение лоукостеру "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") за размер платы с пассажира за корректировку ФИО в билете, который варьировался от 500 до 5000 рублей, говорится в сообщении ведомства. "Победа" запустила продажи рюкзака под свои габариты ручной клади

"Служба выяснила, что пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет… По мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение. Ей необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что соответствующая плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика. Доказательств обоснованности установления указанного размера платы компания ведомству не представила, уточняет ФАС.

"Вместе с тем авиакомпания сообщила ведомству о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей. В настоящее время для этого вносятся корректировки в соответствующие нормативные акты компании", — добавили в службе.