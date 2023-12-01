МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 10,75% в плацкарте и на столько же в некоторых купе, СВ и "люксе", сообщили РИА Новости в компании. Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге проиндексированы на 7,6%

Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России.

"В соответствии с приказом ФАС России … тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах поездов локомотивной тяги, а также в моторвагонном подвижном составе 800-й нумерации, курсирующих во внутригосударственном сообщении,) поездов АО "ФПК" с 1 декабря 2023 года будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих тарифов", — сообщили в компании.

Там отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития РФ.

Пассажиры, напомнили в ФПК, в течение 2024 года также смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте РЖД, для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться при покупке билетов с 1 декабря 2023 года для всех категорий поездов отправлением с 1 января 2024 года.

"Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 декабря 2023 года также будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих. Индексация коснется 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", — сообщили в ФПК.

В компании добавили, что будут предоставлять, как и ранее, различные акции и спецпредложения для выгодных путешествий в поездах.