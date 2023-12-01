МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. РЖД начинают бесплатные перевозки в поездах дальнего следования жителей блокадного Ленинграда по всей России без ограничения количества поездок, сообщила компания. Тарифы в плацкарте ФПК проиндексированы на 10,75 процента

До этого бессрочный бесплатный проезд без ограничения числа поездок предоставлялся только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Жители блокадного Ленинграда бесплатно ездили на пригородных поездах и раз в год на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

"С 1 декабря 2023 года жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно путешествовать на поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении. Бесплатный проезд возможен в вагонах с местами для сидения, плацкартных, купейных и вагонах СВ поездов дальнего следования всех категорий, а в поездах "Сапсан" — в базовом, экономическом и бизнес-классе", — сообщили в РЖД.

В компании уточнили, что с каждым жителем блокадного Ленинграда бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет на поездки оформляется в кассах дальнего следования. Это делается на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение о награждении знаком "Жителю блокадного Ленинграда").

РЖД начали оформление билетов для блокадников по бессрочному проезду с 14 сентября 2023 года. В пресс-службе РЖД сообщили РИА Новости, что с того времени по сегодняшний день оформлено 794 таких проездных документа

РЖД отмечают, что с жителей блокадного Ленинграда и сопровождающих лиц не берется плата за постельное белье и питание.