МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с пятницы вырастет до 150 рублей, а за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах введут плату — 198 рублей; пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Тарифы в плацкарте ФПК проиндексированы на 10,75 процента

В департаменте напомнили, что необходимо валидировать "Тройку" на входе и выходе со станций МЦД, а если пассажир этого не делает, то карту блокируют. Для разблокировки необходимо обратиться в железнодорожные кассы.

Как пояснили в департаменте, в этом году на шести направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по "Тройке". Например, пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% на поездках в Московской области. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью — они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую "Тройку", так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород.

По этой причине залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" выросла до 150 рублей. А для поездок на МЦД поменялись правила ее разблокировки: теперь необходимо будет заплатить 198 рублей (это стоимость билета шести ж/д зон для закрытия незавершенной поездки, согласно правилам перевозок).

Как подчеркнули в департаменте, пассажиры соблюдающие правила, никаких изменений не заметят.