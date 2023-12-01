МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость железнодорожных билетов в сообщении с Крымским полуостровом в вагонах купе, СВ и люкс с 1 января 2024 года, как ожидается, вырастет на 7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ). Тарифы в плацкарте ФПК проиндексированы на 10,75 процента

"С 1 декабря 2023 индексация установлена только для плацкартных вагонов. Для других типов вагонов индексация установлена с 1 января 2024 года… В других поездах стоимость проезда в купе и СВ меняется динамически. Она зависит от сезона, загрузки поезда и количества дней до отправления. На 2024 год планируемая в настоящее время индексация составит 7% к текущим ценам", — рассказали в компании.

Кроме того, с 1 января следующего года стоимость проезда в поезде 27/28 Москва — Симферополь — Москва станет фиксированной, добавили в ГСЭ.

Стоимость билетов в плацкартных вагонах регулируется ФАС РФ. Так, с 1 декабря 2023 года тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования в плацкартных и общих вагонах, за исключением пригородных, будут проиндексированы на 10,75%. При этом дополнительной индексации с 1 января 2024 года не будет.

На сегодня "Гранд сервис экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.