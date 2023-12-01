БЕРЛИН, 1 дек — ПРАЙМ. Немецкая компания Fraport проверит на предмет последствий для своей доли указ президента РФ о передаче 100% в управляющей компании аэропорта "Пулково" от кипрского офшора в новое юрлицо "Холдинг ВВСС", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В аэропорту "Пулково" оценили указ президента о создании "Холдинга ВВСС"

"Нам необходимо сперва верифицировать данную информацию", — сообщили в Fraport, чья доля в капитале ВВСС составляет 25%. Также в компании намерены проверить, как данный указ "в будущем отразится на доле в Санкт-Петербурге".

В ночь на пятницу был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому все 100% долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы"(ВВСС), принадлежащие кипрской Thalita Trading Limited, подлежат передаче в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей. Принятые меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности страны в связи с санкционным воздействием.

"Холдинг ВВСС" создается правительством, но оно не является учредителем и участником общества. Ими остаются компании, владевшие ВВСС через кипрский офшор. Так, согласно указу, крупнейшие участники создаваемого холдинга: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide с долей в 25%, F3 Holding LLC — 24,99%, ООО "Бизнес-Финанс" — 16,79%, ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг" — 8,22%.

В сентябре во Fraport на запрос РИА Новости сообщили, что не считают возможной продажу своей доли в управляющей компании (УК) петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" до 2025 года. До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, что немецкая Fraport вынуждена будет выйти из капитала управляющей компании, а сам вопрос необходимо решить до конца года по причине заинтересованности ее долей владельцев всех аэропортов России.