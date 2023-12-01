МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Приложение РЖД по реализации билетов удалили из App Store, ранее установленные версии продолжат работать, следует из сообщения компании. РЖД изменили дизайн билетов на турпоезда

"В связи с удалением приложения "РЖД Пассажирам" из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать", — сказано в релизе.

В компании призвали пользователей не обновлять и не переустанавливать программы. Поставить новые версии не получится, пояснили там.

В РЖД отметили, приложения на платформе Android работают без сбоев. Кроме того, мобильная версия сайта РЖД продолжает функционировать.