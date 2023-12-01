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2023-12-01T17:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231201/842435708.html
Приложение РЖД по продаже билетов исчезло из App Store
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Приложение РЖД по реализации билетов удалили из App Store, ранее установленные версии продолжат работать, следует из сообщения компании. "В связи с удалением приложения "РЖД... ПРАЙМ, 01.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, приложение ржд, билеты на поезд
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Приложение РЖД по реализации билетов удалили из App Store, ранее установленные версии продолжат работать, следует из сообщения компании.
"В связи с удалением приложения "РЖД Пассажирам" из App Store спешим предупредить, что текущие установленные версии продолжат работать", — сказано в релизе.
В компании призвали пользователей не обновлять и не переустанавливать программы. Поставить новые версии не получится, пояснили там.
В РЖД отметили, приложения на платформе Android работают без сбоев. Кроме того, мобильная версия сайта РЖД продолжает функционировать.