БРАТИСЛАВА, 1 дек — ПРАЙМ. Союз автоперевозчиков Словакии в пятницу заблокировал движение через КПП на границе с Украиной, сообщило издание teraz.sk. Словакия расширила эмбарго на украинскую агропродукцию

"Союз автоперевозчиков Словакии в 15.00 (17.00 мск) заблокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород", — говорится в сообщении издания.

Союз обещал перекрыл движение на границе с целью добиться от Европейской комиссии восстановления системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

По сообщениям словацкой погранслужбы, что перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденных грузов не будут блокировать. Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве: по четыре грузовика в час. На въезд в Словакию движение блокироваться не будет. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов.

Словацкие автоперевозчики считают, что их акция на границе с Украиной станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации.

В организации также сообщали, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.