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2023-12-02T07:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231202/842438727.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 30 авиарейсов
Транспорт
Новости
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Более 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание"... ПРАЙМ, 02.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, москва, аэропорты, рейсы, отмена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Более 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 07.10 мск, во "Внуково" задержаны 12 рейсов и семь отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и два отменены, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов.