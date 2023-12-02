МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Более 30 авиарейсов на фоне непогоды задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения БПЛА

По информации на 07.10 мск, во "Внуково" задержаны 12 рейсов и семь отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и два отменены, в "Шереметьево" задержаны семь рейсов.