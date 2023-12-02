АЛМА-АТА, 2 дек — ПРАЙМ. Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений, сообщила в субботу пресс-служба министерства транспорта (МТ) республики. "Аэрофлот" возглавил рейтинг авиакомпаний для полетов за рубеж из России

"В приказ МТ РК о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования пятой степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим "открытого неба" действует в аэропортах Астаны, Алма-Аты, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.

Данный шаг направлен на развитие конкуренции в отрасли и в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов, пояснили в минтранспорта.