МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ уменьшило сроки предоставления разрешений на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам до трех часов, изменения вступят в силу с 1 марта 2024 года, сообщается на сайте кабмина. Спрогнозирована динамика продаж новых грузовиков в России

"Разрешения на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам будут выдаваться быстрее. За счёт оптимизации процедуры сроки выдачи таких документов сократятся до трех часов. Изменения вступят в силу 1 марта 2024 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что по новым правилам движение такого транспорта будет определяться автоматически с помощью данных об автомобильных дорогах, предоставленных владельцами этих дорог. При подаче заявки на разрешение система сформирует варианты маршрутов и предложит их перевозчику на выбор. Кроме того, система автоматически рассчитает плату за возмещение ущерба, причиненного автодорогам. Госавтоинспекция из согласования маршрута транспортного средства исключается.

"Новые правила приняты для реализации федерального закона, утверждённого в апреле 2023 года. Этим документом скорректированы нормы, касающиеся получения спецразрешений на движение по автодорогам крупногабаритного транспорта. Выдаваться они будут в электронном виде с помощью специальной системы", — говорится в сообщении.

Кроме того, владельцы автодорог теперь обязаны вносить актуальные данные о технических характеристиках магистралей, предельно допустимых весовых параметрах для транспортных средств и временных ограничениях или прекращении движения на автодорогах.