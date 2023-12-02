МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений из-за сезонного перераспределения парка воздушных судов, сообщили РИА Новости в компании. Авиакомпания "Победа" получила предупреждение ФАС

Ранее СМИ сообщали о том, что S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием самолетов Airbus A320/А321neo.

"S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости",- говорится в сообщении.

Компания отмечает, что пассажирам, которые приобрели билеты на попавшие под оптимизацию рейсы на период после 15 января 2024 года, были направлены уведомления обо всех изменениях. Представители авиакомпании уже начали работу с ними.

S7 предлагает пассажирам оформить полный вынужденный возврат билета, перебронировать вылет на доступные рейсы авиакомпании или других перевозчиков.

Кроме того, можно переоформить билеты на рейсы S7 Airlines со стыковкой в одном из базовых аэропортов. Для возврата или изменения рейса необходимо обратиться в Контактный центр S7, если билет оформлен на сайте или в приложении авиакомпании, или к агенту, где пассажир приобретал билет, уточняет компания.