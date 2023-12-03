ТЕГЕРАН, 3 дек — ПРАЙМ. Морские перевозки между Ираном и Россией выросли за последние месяцы, Тегеран заинтересован в использовании ролкеров (судов для перевозки наземного колесного транспорта) в Каспийском море и рассматривает возможность предоставить скидку 80% на тариф для этих судов, с таким заявлением выступил главный руководитель отдела транзита, логистики и соглашений Организации портов и судоходства Ирана Хосров Сараи. Иран заключил соглашения о транзитной торговле с пятью странами

"К счастью, за последние месяцы морские перевозки между двумя странами (Россией и Ираном – ред.) значительно выросли за счет использования мультимодальных перевозок, однако по-прежнему есть возможности для дальнейшего роста в целях удовлетворения потребностей обеих сторон… Иранская сторона выразила заинтересованность в использовании ролкеров в Каспийском море, в связи с чем рассматривает возможность предоставления скидки 80% на тариф для этих типов судов", – приводит слова Сараи агентство IRNA.

Отметив, что российские делегации часто посещают порты на севере и юге Ирана, Сараи выразил надежду на повышение доли морских перевозок между двумя странами и подчеркнул, что одним из решений проблемы увеличения объемов транзита и торговли между Россией и Ираном может стать учреждение совместных мультимодальных транспортных компаний. Также по словам Сараи, "морской транспорт Ирана готов (к перевозке – ред.) даже 20 миллионов тонн транзитных грузов, но транспортировка такого объема грузов зависит от возможностей автомобильного и железнодорожного транспорта России и Ирана за пределами побережья".