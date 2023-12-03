Госпогранслужба Украины: на границе с Польшей образовалась очередь из 2500 фур
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. На украинско-польской границе образовалась очередь из 2,5 тысячи автомобилей, кроме того, приостановили работу два пункта пропуска, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
По его словам, протестующие на польской стороне блокируют четыре направления на подъездных путях для движения для грузовых автомобилей — это пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская", а также "Шегини".
"По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысячи грузовых транспортных средств", — заявил Демченко в эфире телеканала "Рада".
он отметил, что больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Рава-Русская" — 850, по 600 — на "Краковец" и "Шегини", а также 450 на "Ягодин". Демченко уточнил, что некоторое количество грузовиков все же пересекают границу, но их очень мало, "по сравнению со временем до 6 ноября, когда начались протесты".
По данным Госпогранслужбы Украины, на границе с Польшей приостановили работу пункт пропуска "Смольница" и место пропуска вне КПП "Нижанковичи".
Ранее польский обозреватель Петр Козловский отмечал, что протест польских перевозчиков уже нанес украинской стороне убытки в размере более 400 миллионов евро.
Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.
https://1prime.ru/transport/20231203/842442507.html