МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. На украинско-польской границе образовалась очередь из 2,5 тысячи автомобилей, кроме того, приостановили работу два пункта пропуска, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Ситуация еще сильнее ухудшится". В Польше уличили Киев в обмане

По его словам, протестующие на польской стороне блокируют четыре направления на подъездных путях для движения для грузовых автомобилей — это пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская", а также "Шегини".

"По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысячи грузовых транспортных средств", — заявил Демченко в эфире телеканала "Рада".

он отметил, что больше всего фур скопилось в пункте пропуска "Рава-Русская" — 850, по 600 — на "Краковец" и "Шегини", а также 450 на "Ягодин". Демченко уточнил, что некоторое количество грузовиков все же пересекают границу, но их очень мало, "по сравнению со временем до 6 ноября, когда начались протесты".

По данным Госпогранслужбы Украины, на границе с Польшей приостановили работу пункт пропуска "Смольница" и место пропуска вне КПП "Нижанковичи".

Ранее польский обозреватель Петр Козловский отмечал, что протест польских перевозчиков уже нанес украинской стороне убытки в размере более 400 миллионов евро.

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.