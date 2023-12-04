МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения БПЛА

По информации на 1.37 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 11 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" — задержаны четыре и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" — 20 рейсов задержаны.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.