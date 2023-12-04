2023-12-04T02:00:00+03:00
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2023-12-04T02:00:00+03:00
2023
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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов
Транспорт
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По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По... ПРАЙМ, 04.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, москва, аэропорты, рейсы, отмена, задержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 1.37 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 11 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" — задержаны четыре и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" — 20 рейсов задержаны.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
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